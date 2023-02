Dzeko titolare in Inter-Milan! Inzaghi ha scelto il partner d’attacco – CdS

Edin Dzeko sarà titolare in Inter-Milan. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il bosniaco cerca il terzo gol consecutivo contro i rossoneri. Inzaghi ha scelto il partner d’attacco

TRIS – Edin Dzeko, in questa stagione, ha già dimostrato di poter fare male al Milan. Il bosniaco, che secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport partirà titolare nel Derby in programma domenica, in questa stagione ha già segnato due gol contro i rossoneri. Ultimo in ordine di tempo il gol a Riyad, nel 3-0 inflitto alla squadra di Pioli che è valso la conquista della Supercoppa italiana. Dzeko, domenica, cercherà il terzo gol consecutivo in un derby, impresa mai riuscita all’attaccante fra Roma, Manchester e Milano. Al suo fianco, a guidare l’attacco dell’Inter, ci sarà Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona