Dzeko, talismano contro il Genoa. E l’ultima vittoria dell’Inter in A… – CdS

L’Inter questa sera alle 21 affronta il Genoa a Marassi in una partita difficile. I rossoblu infatti necessitano di punti per salvarsi con i nerazzurri che invece non vincono in Serie A da tre partite. In campo ci sarà Edin-Dzeko che di solito, quando vede il Genoa, si scatena.

TALISMANO – Si potrebbe definire una sorta di talismano, Edin Dzeko. Quando il bosniaco infatti vede Genoa si scatena. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina: «Dzeko contro il Genoa ha confezionato quattro gol e sei assist. In carriera, inoltre, non ha inoltre mai perso contro i rossoblu chiudendo peraltro la goleada dell’andata a San Siro. Il bosniaco ci ha messo la testa in occasione anche dell’ultima vittoria dell’Inter in campionato, il soffertissimo 2-1 sul Venezia del 22 gennaio». Dunque un talismano prezioso per Inzaghi che vuole sia ritrovare la vittoria sia i gol degli attaccanti. E visto lo score di Dzeko contro il Genoa…

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona