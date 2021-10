Dzeko sfida il suo ex compagno Szczesny e la sua imbattibilità – CdS

Dzeko è il capocannoniere dell’Inter a quota sette gol in questo campionato. Il bosniaco vuole battere l’imbattibilità dell’ex compagno Szczesny.

EX COMPAGNI – Edin Dzeko, attualmente è il capocannoniere dell’Inter a quota 7 gol totali, vorrebbe violare la porta del suo ex compagno alla Roma, Wojcech Szczesny, giunto tra campionato e coppe a 367 minuti senza subire gol. Dzeko vuole tornare a segnare alla Juventus che proprio contro i bianconeri segnò il suo primo gol in carriera in Serie A. Motivazioni speciali anche per Arturo Vidal, che la scorsa stagione trovò la rete che probabilmente ha indirizzato la vittoria scudetto.

Fonte: Corriere dello Sport