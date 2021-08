Dzeko, riscaldamento in corso in campo! Titolare in Inter-Dinamo Kiev?

Tra pochi minuti l’Inter scende in campo contro la Dinamo Kiev per l’ultima amichevole precampionato. In campo per il riscaldamento c’è Edin Dzeko, possibile esordio per l’attaccante bosniaco? Ecco le ultime raccolte da Inter-News.it.



NOVITÀ! – Tra pochi minuti l’Inter scende in campo a Monza contro la Dinamo Kiev per l’ultima amichevole precampionato in vista della prima giornata di Serie A, sabato prossimo contro il Genoa. La grande sorpresa da Monza è Edin Dzeko. Fino a poche ore fa sembrava non ci fossero possibilità di vedere in campo l’attaccante bosniaco prelevato dalla Roma, ma il giocatore sta svolgendo il riscaldamento col gruppo, come riporta l’inviato di Inter-News.it all’U-Power Stadium di Monza Roberto Balestracci. Possibile quindi che si sia sbloccato lo stallo con la Roma e che l’attaccante sia pienamente a disposizione di Simone Inzaghi pronto a scendere in campo. Si attendono le formazioni ufficiali di Inter-Dinamo Kiev.