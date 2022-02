Dzeko, riposo contro il Sassuolo: Sanchez dal primo minuto – Sky

Secondo l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, Edin Dzeko non partirà da titolare nella gara contro il Sassuolo. Simone Inzaghi punterà – con ogni probabilità – sulla coppia Sanchez e Lautaro Martinez.

NUOVO ATTACCO – Andrea Paventi ha parlato così delle possibili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Sassuolo: «Non ci saranno sorprese nella formazione iniziale, Lautaro Martinez partirà da titolare insieme ad Alexis Sanchez. Proprio il cileno è un altro attaccante di cui Inzaghi ha bisogno, visto che Correa ha bisogno ancora di una settimana per recuperare. Caicedo ci sarà in panchina, ma non al 100% e Dzeko ha bisogno anche di tirare il fiato».