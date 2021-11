Dzeko, primo derby milanese per lui: numeri migliori di Ibrahimovic

Dzeko questa sera sfiderà Ibrahimovic in quello che sarà il suo primo derby milanese. Per il nerazzurro numeri migliori

LA SFIDA – Dzeko in questa stagione ha già realizzato sette gol in undici presenze, che significano aver già eguagliato il suo score dell’anno scorso con la maglia della Roma. Anche lui, come Ibrahimovic, è arrivato a Milano accompagnato dal termine “scommessa”. Ma anche lui, questa scommessa sta dimostrando di poterla tranquillamente vincere, anche se chiamato a sostituire Lukaku. Ibrahimovic, questa sera titolare in Milan-Inter, ad oggi ha realizzato tre reti in cinque presenze. Per Dzeko sarà il suo primo derby milanese, anche se i rossoneri in carriera sono tra le sue vittime preferite. 5 vittorie e 3 pareggi condite da cinque gol nelle undici sfide dirette.