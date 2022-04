Dzeko più di Correa per Udinese-Inter. Bastoni out? C’è il sostituto

Si avvicina Udinese-Inter. Inzaghi sta ormai definendo gli ultimi dubbi di formazione con la grana Handanovic ancora da risolvere (vedi articolo). Intanto, tra attacco e difesa scelte quasi fatte

ULTIME − Udinese-Inter manca sempre meno. Inzaghi sta sciogliendo le ultime riserve tramite la rifinitura pre-partenza. Quando si parla delle scelte del tecnico piacentino c’è da utilizzare sempre il condizionale con i flash dell’ultim’ora dietro l’angolo. A parte il dubbio Handanovic, Inzaghi – che tra poco parlerà in conferenza stampa – sta definendo le scelte e gli ultimi ballottaggi. In avanti, al posto di Correa pronto Edin Dzeko, che come riporta Sky Sport, farà coppia con Lautaro Martinez. In difesa, al posto di Bastoni non Federico Dimarco bensì Danilo D’Ambrosio.