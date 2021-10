Dzeko out per Empoli-Inter! Riposo in arrivo, due i sostituti – SI

Dzeko non giocherà Empoli-Inter di mercoledì, secondo Sportitalia. Il bosniaco, spremuto in questo inizio di stagione, riposerà per arrivare riposato ai prossimi impegni. Due i possibili sostituti.

IL BALLOTTAGGIO – Per Edin Dzeko mercoledì ci sarà riposo in Empoli-Inter. Lo annuncia Sportitalia, che segnala come l’attaccante bosniaco (sempre in campo sin qui, solo due volte dalla panchina e per un totale di 907′) non scenderà in campo al Castellani nel turno infrasettimanale di Serie A. Una scelta di Simone Inzaghi quindi, per permettergli di essere riposato per Udinese, Sheriff in Champions League e derby col Milan prima della sosta. Al posto di Dzeko ballottaggio fra Joaquin Correa e Alexis Sanchez.