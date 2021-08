Dzeko, obiettivo Inter-Genoa: assaggio di campo già con la Dinamo Kiev?

Edin Dzeko sarà presto un giocatore dell’Inter. L’attaccante bosniaco ci sarà col Genoa nella prima giornata di campionato, ma un assaggio di nerazzurro potrebbe farlo già sabato nell’amichevole contro la Dinamo Kiev.

ESORDIO SUBITO? – Mancano solo gli ultimi dettagli, ma presto Edin Dzeko sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter. Secondo Andrea Paventi per “Sky Sport” l’attaccante bosniaco, prelevato dalla Roma per raccogliere la pesante eredità di Romelu Lukaku, potrebbe allenarsi già questo pomeriggio ad Appiano Gentile una volta che saranno sbrigate tutte le ultime formalità sul suo trasferimento. Dzeko punta sicuramente ad essere a disposizione, probabilmente dal 1′, per Inter-Genoa, prima giornata di campionato. Un piccolo assaggio di nerazzurro potrebbe però già arrivare nei prossimi giorni. L’attaccante potrebbe infatti giocare i suoi primi minuti con la maglia dell’Inter già nell’amichevole di sabato contro la Dinamo Kiev.