Dzeko: «Inter, noi liberi ma con mano Inzaghi. Motivati a far bene»

Dzeko è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Inter-Torino. L’attaccante bosniaco ha sottolineato la voglia di vincere dei nerazzurri dopo la conquista dello scudetto della passata stagione

VOGLIA DI VINCERE – Queste le parole di Edin Dzeko: «In campo si vede che siamo liberi, ma anche la grande mano del mister. Noi dobbiamo essere bravi a interpretare la partita e gli spazi. Ed è quello che facciamo. L’Inter è campione d’Italia. Ci sono giocatori forti e un mister che ha già vinto con la Lazio. Sono andati via dei giocatori, altri come me sono arrivati e sono motivati a fare ancora una grande stagione».