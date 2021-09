Dzeko, Inter-Bologna a riposo: parte Correa. Cambio anche al centro – Sky

Alla vigilia di Inter-Bologna, in programma domani sera alle ore 18.00, arrivano gli aggiornamenti sulla probabile formazione per i nerazzurri. Edin Dzeko verso il riposo, con Joaquin Correa pronto a partire da titolare. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, anche Arturo Vidal potrebbe iniziare dal pirmo minuto.

SCELTE DI FORMAZIONE – Inter-Bologna si avvicina ed è il momento delle scelte per Simone Inzaghi. Questi gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport: «Edin Dzeko potrà riposare e vedremo per la prima volta Joaquin Correa partire da titolare in coppia con Lautaro Martinez. I due fin qui non hanno ancora giocato in coppia. Anche a centrocampo, con tutti i cambi che Inzaghi può fare, può dare una possibilità ad Arturo Vidal fin dall’inizio. Questi sono i punti di domanda e il materiale su cui ragionare».