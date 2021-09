Dzeko contro Quagliarella e Caputo, bomber senza età: 312 reti totali – CdS

Edin Dzeko contro Quagliarella e Caputo, quando il gol non ha età: 312 reti in Serie A, domani al Marassi si ritroveranno difronte.

SENZA ETÀ – Dzeko affronta la Sampdoria alla sua terza partita con la maglia dell’Inter, per i blucerchiati, invece, sarà la prima volta per la coppia formata da Fabio Quagliarella e Francesco Caputo. Il nuovo tandem sampdoriano è ancora a secco in questa stagione, a differenza del bosniaco, che ha trovato il gol all’esordio contro il Genoa. Quagliarella è il grande veterano della Serie A, con ben 502 presenze girando tutta l’Italia. Il suo compagno di reparto, invece, è sempre andato in doppia cifra dal 2011 in poi, tra Bari, Virtus Entella, Empoli e Sassuolo. Caputo e Quagliarella, inoltre, dal 2018 in poi hanno messo insieme rispettivamente 48 e 50 reti, tra gli attaccanti italiani sono i più prolifici dietro Immobile. Per Edin Dzeko il discorso, invece, è totalmente differente. Per lui parlano i numeri e soprattutto i titoli vinti. Ha segnato in Repubblica Ceca, Germania, Inghilterra e Italia, alla Roma, dove è approdato a 29 anni, e nel corso degli ultimi 6 anni, però, non ha mai vinto nulla.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno