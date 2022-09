Dybala, test superato: contro l’Inter ci sarà! Resta il dubbio sulla titolarità

Dybala è a disposizione di José Mourinho per Inter-Roma. Provino a Trigoria superato tant’è che la Joya partirà in direzione Milano per giocare contro i nerazzurri. Unico dubbio sulla titolarità

DISPONIBILE − Paulo Dybala è a disposizione di Mourinho in vista di Inter-Roma. Il giocatore è partito per Milano, dove i giallorossi domani alle 18 sfideranno la squadra di Simone Inzaghi (vedi conferenza stampa). L’argentino, praticamente mai utilizzato dal CT Scaloni durante gli ultimi due impegni con la Nazionale, ha superato il provino a Trigoria. Importante notizia per Mourinho che potrà contare sul giocatore più forte della sua squadra. Da capire se la Joya sarà impiega dal 1′.