Dybala ‘risparmiato’ per Inter-Roma ma potrebbe non bastare: attesa test!

Dybala non ha giocato neanche un minuto nelle ultime tre partite tra Roma e Argentina. La Joya, convocato dal CT Scaloni, è stato risparmiato per non rischiare ricadute al flessore. La sua presenza in Inter-Roma dipenderà dalla rifinitura di domani

DUBBIO − Paulo Dybala è il vero grande dubbio di José Mourinho in vista di Inter-Roma. La Joya non ha giocato neanche un minuto con la propria Nazionale durante l’ultima sosta. Sia contro l’Honduras che contro la Giamaica, il CT Scaloni lo ha risparmiato per evitare ricadute dopo il problema ai flessori rimediato durante il riscaldamento di Roma-Atalanta. La presenza della Joya a San Siro è condizionata dalla rifinitura di domani a Trigoria. Test fondamentale per capire se potrà essere della partita o meno.