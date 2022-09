Dybala in recupero per Inter-Roma: indicazioni dall’Argentina

In vista di Inter-Roma, José Mourinho punta a recuperare Paulo Dybala dopo la gara saltata contro l’Atalanta per infortunio. Dall’Argentina arrivano indicazioni sulle possibilità di essere in campo sabato.

RECUPERO – Buone notizie in vista di Inter-Roma per José Mourinho. Dal ritiro dell’Argentina, infatti, arrivano indicazioni sul recupero di Paulo Dybala dopo il problema muscolare che lo aveva tenuto ai box contro l’Atalanta. La Joya si è regolarmente allenata in gruppo con i compagni e dovrebbe scendere in capo nell’amichevole di mercoledì alle 2 di notte (ora italiana) contro la Giamaica.