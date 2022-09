Dybala, percentuali in ribasso per Inter-Roma! Rischio, Mourinho cambia – Sky

Dybala non ha giocato stanotte l’amichevole Argentina-Giamaica, nonostante Scaloni l’avesse annunciato qualche giorno fa (vedi articolo). In vista di Inter-Roma Mangiante, in collegamento da Trigoria per Sky Sport 24, riduce le possibilità di un suo impiego almeno da titolare.

SEMPRE IN DUBBIO – Paulo Dybala è alle prese con un piccolo problema fisico accusato nel riscaldamento con l’Atalanta. A tre giorni da Inter-Roma, il giornalista Angelo Mangiante aggiorna: «Il rischio Lionel Scaloni non se l’è voluto prendere. È stato molto chiaro dopo la partita (vedi articolo), ha ritenuto opportuno non rischiarlo. Adesso José Mourinho, dopo aver parlato con Dybala che torna con lo stesso volo di Lautaro Martinez e Angel Di Maria, deve valutare il rischio di una ricaduta che c’è. Diciamo che oggi, volendoci sbilanciare, sembra difficile vedere Dybala titolare a San Siro contro l’Inter. Più probabile una sua presenza in panchina, per poter giocare l’ultima mezz’ora. Sono pronti e possono giocare Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, che hanno recuperato, alle spalle di Tammy Abraham».