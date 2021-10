Dybala, oggi allenamento in gruppo. Verso la convocazione contro l’Inter

Dybala ha ormai recuperato dall’elongazione rimediata nel match tra Juventus-Sampdoria. Il giocatore argentino, dunque, è disponibile in vista dell’attesa sfida contro l’Inter

RECUPERATO − Paulo Dybala sarà a disposizione di Massimiliano Allegri in vista di Inter-Juventus. In mattinata, l’attaccante argentino si è allenato regolarmente con il gruppo e dunque è considerato perfettamente recuperato. Come riporta Giovanni Guardalà in collegamento dalla Continassa per Sky Sport, il giocatore a meno di clamorosi scenari sarà convocato per la gara del Giuseppe Meazza. Probabilmente, non partirà dal primo minuto ma ha importanti chance per entrare a gara in corso.