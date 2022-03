Dybala, nessun dialogo con Allegri e gol in amichevole: titolare con l’Inter?

Paulo Dybala oggi è tornato ad allenarsi con la Juventus alla Continassa dopo che nella giornata di ieri è stato ascoltato per quanto riguarda l’inchiesta “Prisma” (vedi articolo). Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore dopo la rottura con la società non ha incontrato Allegri.

NESSUN DIALOGO – Paulo Dybala questa mattina è tornato ad allenarsi in allenamento per preparare la sfida contro l’Inter, ma senza i nazionali (QUI l’allenamento). Dopo la rottura con la società per il mancato rinnovo di contratto, si era parlato di un possibile incontro con Massimiliano Allegri, incontro e dialogo che in realtà non c’è stato con il tecnico bianconero. I colleghi di Sky Sport inviati alla Continassa, inoltre, raccontano di un Paulo Dybala abbastanza carico in allenamento con tanto di gol in un amichevole in famiglia con la formazione bianconera Under-23 (che milita in Serie C). L’attaccante argentino vuole fortemente una maglia da titolare contro l’Inter.