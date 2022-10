Dybala, lo scenario oggi può cambiare: arma in più per Mourinho – CdS

L’Impiego o meno di Paulo Dybala potrebbe essere la chiave della partita. Ieri l’argentino era tra le riserve, ma come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, José Mourinho ha fiducia in lui.

SITUAZIONE DIVERSA – Paulo Dybala ieri è tornato ad allenarsi pienamente con il gruppo ma era tra le riserve della partitella. Oggi lo scenario potrebbe cambiare. José Mourinho in prima persona ha seguito i progressi di Dybala dopo l’infortunio, soprattutto in Nazionale dove non ha giocato in entrambe le amichevoli. Oggi l’allenamento di rifinitura dei giallorossi prima della partenza verso Milano, ma tutto fa pensare che Dybala giocherà titolare.

Fonte: Corriere dello Sport