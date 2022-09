Dybala in sospeso per Inter-Roma: la situazione. Quattro luci per Mourinho

Dybala è il grande dubbio in casa giallorossa in vista di Inter-Roma, match in programma a San Siro sabato alle ore 18.00 (QUI le ultime sui nerazzurri). Secondo le ultime di Angelo Mangiante, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, l’argentino rimane in sospeso

DILEMMA – Paulo Dybala è il grande punto di domanda in vista di Inter-Roma. Angelo Mangiante spiega perché rimane in sospeso: «Dybala ha fatto un lungo viaggio e non è ancora arrivato a Roma, domani sosterrà il suo primo allenamento post sosta. La sfida è sicuramente delicata perché sia Inter che Roma arrivano da due sconfitte. L’argentino al momento con zero minuti in Nazionale è un po’ al palo, anche Abraham non ha giocato ma è stata una scelta tecnica e non fisica».

LUCI – La Roma potrà però contare su gente tornata carica a mille dopo la sosta per le Nazionali: «Però ci sono giocatori tornati carichi a mille come Cristante e Celik, tornato rigenerato dalla Turchia e che a San Siro giocherà. Le luci arrivano da chi ha sfruttato bene la sosta, ovvero quattro nomi: Zaniolo, Smalling, Spinazzola e Belotti. Sicuramente un lavoro atletico mirato li porterà a giocarsi alla grande questo big match attesissimo».