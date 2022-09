Dybala già pronto al rientro! L’argentino punta alla sfida con l’Inter – Sky

Paolo Assogna, giornalista inviato di Sky Sport, aggiorna sulle condizioni di Paulo Dybala. Importanti novità arrivano dall’Argentina, a partire già dalla partita contro la Giamaica. Dybala aveva assistito dalla panchina alla vittoria dell’Albiceleste contro l’Honduras (in gol anche Lautaro Martinez). L’argentino pare quindi pronto per rientrare già per il match contro l’Inter.

RITORNO IN CAMPO – Paulo Dybala, nonostante l’infortunio patito prima della partita contro l’Atalanta, è partito per il ritiro della Nazionale. Dopo aver guardato i suoi compagni vincere contro l’Honduras senza scendere in campo, ora la Joya tornerà sul prato verde per la partita contro la Giamaica.

APPRENSIONE PER LA JOYA– Secondo Paolo Assogna, c’è preoccupazione per lo stato fisico del numero 21 giallorosso, data la sua importanza nello scacchiere di José Mourinho: «Per Dybala c’è un alto livello di apprensione, perché si parla del miglior realizzatore della Roma. Trattasi di quel giocatore che crea gol dal nulla e risolve le partite, come fatto contro l’Helsinki in Europa League. Entrato nella ripresa, segna e regala un assist a Belotti. Il rapporto gol e occasioni create della Roma è sufficiente per la presenza dell’argentino, e ciò si è potuto notare nel match contro l’Atalanta: i giallorossi hanno creato tanto, ma non sono riusciti a concretizzare. Dybala giocherà contro la Giamaica, dopo aver fatto panchina contro l’Honduras, e tornerà a disposizione di Mourinho 48 ore prima della partita contro l’Inter». Così l’inviato sulla situazione intorno a Paulo Dybala.