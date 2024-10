Dybala-El Shaarawy a che punto il recupero? Le sensazioni per Roma-Inter!

Riflettori accesi su Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy in vista di Roma-Inter. I due attaccanti provano a rientrare in tempo dal risentimento muscolare ma la situazione è ancora poco limpida.

PROBLEMI FISICI – In queste settimane Ivan Juric ha dovuto fare i conti con due infortuni importanti, quelli di Paulo Dybala e di Stephan El Shaarawy. Alle porte, dopo la sosta delle Nazionali ormai in fase di conclusione, c’è Roma-Inter. L’allenatore giallorosso spera di poter riavere entrambi gli attaccanti a disposizione per il match di Serie A di domenica, dopo che anche l’allarme infortunio per Artem Dovbyk è rientrato. La situazione per Dybala ed El Shaarawy, però, resta ancora incerta, secondo quanto filtra dall’ambiente romanista a meno di una settimana da Roma-Inter.

Dybala-El Shaarawy e i dubbi in vista di Roma-Inter

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE – Come Simone Inzaghi, anche Ivan Juric sta iniziando a preparare Roma-Inter, in attesa di avere a disposizione tutti i Nazionali impegnati in Nations League. Anche Dybala ed El Shaarawy, che in occasione della partita contro il Monza hanno accusato dei problemi muscolari, stanno lavorando, con l’obiettivo di provare a rientrare in tempo per domenica. Le sensazioni sui due, però, non risultano completamente rassicuranti. Gli attaccanti giallorossi, infatti, si sono allenati ma ancora a parte, svolgendo lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo di Juric. Mancano all’incirca ancora sei giorni a Roma-Inter e la situazione di Dybala ed El Sharawy potrebbe cambiare, anche se stando alle ultime non è escluso che possano saltare anche la prossima sfida di campionato. I prossimi allenamenti serviranno a Juric per avere chiaro il quadro fisico dei suoi giocatori e decidere di conseguenza.