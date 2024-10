Dybala dissipa ogni dubbio: scelta chiara per Roma-Inter

Paulo Dybala corre veloce verso Roma-Inter di domenica sera. Dopo i dubbi relativi al suo stato di forma, la Joya sarà in campo per la partita contro i nerazzurri. Dubbi dissipati dopo l’allenamento di oggi.

RECUPERATO – Paulo Dybala continua a lavorare in gruppo in vista di Roma-Inter e dissipa ogni dubbio relativo alla sua presenza per il big match di domenica sera allo stadio Olimpico. L’attaccante giallorosso, di rientro dopo un problema muscolare, si è allenato al 100% anche nella seduta odierna a Trigoria. Il tutto a quattro giorni dalla partita, chiaro segnale di come la sua presenza in campo dal primo minuto non sia assolutamente in dubbio. Ivan Juric è chiamato a dare una svolta al brutto periodo vissuto proprio dalla Roma – che ha anche portato al suo ingaggio al posto dell’ex tecnico Daniele De Rossi – e per farlo dovrà affidarsi ai suoi giocatori migliori. Paulo Dybala compreso. Per questo, salvo ulteriori problemi fisici nei prossimi allenamenti, non è assolutamente in dubbio una maglia da titolare per lui.

Paulo Dybala, nessun dubbio in vista di Roma-Inter: le scelte di Ivan Juric

ATTACCO – Oltre a Paulo Dybala, Ivan Juric si prepara a schierare anche Artem Dovbyk che, dopo un inizio non facilissimo, ha iniziato a segnare con continuità. Non ultima la rete contro il Monza, gara poi terminata 1-1 all’U-Power Stadium proprio prima della sosta per le nazionali. La difesa nerazzurra avrà dunque il suo bel da fare per Roma-Inter di domenica, considerando la pericolosità di una coppia come quella composta dall’argentino e dall’ucraino. Importante, in questo senso, sarà la tenuta della fase difensiva, con Yann Sommer e i suoi chiamati a uscire dal campo possibilmente con la porta inviolata, un traguardo che in campionato manca dal 4-0 di San Siro contro l’Atalanta. Non facile, visto che lo stesso Paulo Dybala ha nell’Inter una delle sue vittime preferite già dai tempi della Juventus.