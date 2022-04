Dybala, controsorpasso per Juventus-Inter: Allegri cambia il tridente – Sky

Su Dybala si è parlato, nel primo pomeriggio, di Allegri intenzionato a schierare Cuadrado al suo posto (vedi articolo). Rispetto all’ultimo aggiornamento il giornalista Aghemo, da Torino per Sky Sport 24, fa sapere che in Juventus-Inter possono giocare entrambi.

TUTTI E DUE ASSIEME? – Per Juventus-Inter possibile che giochino sia Paulo Dybala sia Juan Guillermo Cuadrado. L’argentino, al suo ultimo derby d’Italia (almeno con la maglia bianconera…), si è allenato in gruppo in questi giorni non avendo ricevuto la convocazione dell’Argentina. Il colombiano, invece, è tornato in anticipo dalla Colombia perché squalificato nella seconda partita. Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport 24, informa come oggi Massimiliano Allegri abbia provato Dybala assieme a Dusan Vlahovic e allo stesso Cuadrado: si va quindi verso un 4-3-3 piuttosto offensivo. In questo caso l’escluso sarebbe Alvaro Morata, almeno dalla formazione iniziale.