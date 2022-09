Dybala contro l’Inter vuole esserci a tutti i costi, ma dubbio resta: presto la verità – TS

Paulo Dybala secondo quanto riportato da Tuttosport contro l’Inter vuole esserci a tutti i costi, ma il dubbio per José Mourinho resta. Presto arriverà una risposta certa.

IN DUBBIO – Paulo Dybala non è stato impiegato dall’Argentina per evitare qualsiasi rischio e ieri notte è tornato a Roma dopo una giornata trascorsa in volo. La Roma lo aspetta, ma il dubbio per un suo possibile impiego in vista della sfida di sabato contro l’Inter resta. Lui farà di tutto per poter giocare il big match con l’Inter, ma tra oggi e domani arriveranno risposte certe. L’attaccante nelle prossime ore sarà controllato dallo staff medico e sosterrà un lavoro defaticante per prepararlo all’allenamento di rifinitura di domani. Il vero giorno della verità. Se Dybala riuscirà a forzare e a lavorare totalmente in gruppo, allora potrà scendere in campo dal primo minuto, altrimenti partirà dalla panchina. In ogni caso volerà con la squadra per Milano.

Fonte: Tuttosport – Dario Marchetti