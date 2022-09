Dybala assente con l’Argentina, ma recupero per Inter-Roma. Scaloni conferma

Paulo Dybala assente (nemmeno in panchina) nella sfida vinta per 3-0 dall’Argentina contro l’Honduras. Nella quale è arrivato anche il gol di Lautaro Martinez (vedi report). In ogni caso il recupero in vista di Inter-Roma non è a rischio, come confermano anche le parole del CT Lionel Scaloni.

RECUPERO SICURO – Dopo aver saltato la sfida contro l’Atalanta per un problema fisico, Paulo Dybala non è sceso in campo nemmeno con l’Argentina nell’amichevole vinta 3-0 contro l’Honduras. A dirla tutta, l’attaccante giallorosso non era nemmeno in panchina. Nonostante ciò, il suo recupero per Inter-Roma del prossimo sabato (ore 18) non è a rischio. La conferma arriva dalle parole di Lionel Scaloni nel postpartita: “Ho deciso di non rischiare Paulo. Si sente bene, si è allenato a un livello molto alto e sarebbe stato un peccato rischiarlo. Credo che sia pronto per giocare già la prossima partita“. Ovvero l’amichevole dell’Albiceleste contro la Giamaica.