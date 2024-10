Dybala, ansia per Roma-Inter? Fa terapie! Esami per un altro – CdS

Dopo la sosta ci sarà Roma-Inter all’Olimpico. I giallorossi monitorano le condizioni di Paulo Dybala, che ha saltato l’ultima uscita sul campo del Monza.

LE ULTIME – Tra dodici giorni ci sarà Roma-Inter, sfida sempre bella e affascinante che si giocherà domenica 20 ottobre allo stadio Olimpico. In casa giallorossa, Ivan Juric è alle prese con qualche problema legato agli infortuni. Nell’ultimo match contro il Monza, pareggiato 1-1, oltre a Mats Hummels (out per febbre), non è stato convocato neanche Paulo Dybala. L’argentino, il quale ha deciso di saltare anche la convocazione dell’Argentina, ha accusato un problema al flessore. I medici della Roma sono ottimisti e puntano a rimetterlo in campo proprio per il match contro i campioni d’Italia. Il suo è un percorso graduale: al momento terapie, poi differenziato tra campo e palestra e da lunedì nuovamente col gruppo a Trigoria.

Dybala, ottimismo per Roma-Inter. All’opposto per El Shaarawy

ESAMI IN PROGRAMMA – Se Dybala punta Roma-Inter, Stephan El Shaarawy rischia invece di non esserci né per questa partita né per altri impegni della squadra capitolina. L’esterno italo-egiziano è uscito malconcio dalla sfida del Brianteo e tra oggi e domani farà degli esami per capire l’entità del problema. Con Saelemaekers, scrive il Corriere dello Sport, a Juric rimane il solo Zalewski come esterno: sicuramente un problema non da poco.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi