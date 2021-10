Dybala, Allegri cauto: fuori anche con lo Zenit! L’obiettivo è l’Inter – Sky

Dybala è un mistero in casa Juventus dopo le ultime affermazioni di Allegri che hanno fatto pensare a uno stop molto lungo (vedi articolo). Secondo le ultimissime di Sky Sport 24, invece, l’argentino potrebbe farcela per la prossima sfida di campionato con l’Inter, in programma domenica alle ore 20.45

MISTERO – Paulo Dybala è clinicamente guarito, si è allenato in questi giorni e si è allenato bene. Certamente non può essere al 100% della forma, salterà l’impegno con lo Zenit e rimarrà alla Continassa per allenarsi ma a questo punto l’obiettivo è tornare con l’Inter. Dopodiché la scelta fatta dallo staff medico e da Massimiliano Allegri è stata di estrema precauzione, però con l’Inter potrebbe rientrare.