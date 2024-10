Dybala accelera, vuole l’Inter! El Shaarawy stop più lungo? Le ultime

In vista del big match contro l’Inter il 20 ottobre, la Roma spera di recuperare Paulo Dybala, mentre le notizie sono meno incoraggianti per Stephan El Shaarawy.

INFORTUNATI – Paulo Dybala durante l’allenamento ha riportato un fastidio al flessore sinistro alla vigilia della sfida contro il Monza, costringendolo a saltare l’incontro. Gli esami medici hanno escluso lesioni significative, e il calciatore sta lavorando duramente per recuperare in tempo. Dybala proseguirà il suo programma di riabilitazione in palestra per qualche giorno, prima di sottoporsi a un test sul campo lunedì con la Roma. Questo test sarà cruciale per valutare le sue condizioni e decidere se potrà tornare a disposizione di Ivan Juric. L’obiettivo è farlo rientrare almeno parzialmente per la sfida contro i nerazzurri.

Non solo Dybala, anche El Shaarawy infortunato

SITUAZIONE DIVERSA – D’altra parte, la situazione di Stephan El Shaarawy appare più complicata. L’esterno offensivo, infortunatosi al polpaccio durante la gara contro il Monza, ha subito un leggero stiramento. Sebbene l’entità del danno non sia grave, si prevede uno stop di alcune settimane, rendendo improbabile la sua presenza contro l’Inter. Il recupero per l’ex Milan richiederà pazienza, e il suo rientro in campo potrebbe slittare verso la fine di ottobre.