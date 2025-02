Dumfries, ultimo sprint prima dello stop forzato: la fattispecie – CdS

Denzel Dumfries domani a Firenze sarà regolarmente in campo dal primo minuto per giocare il recupero tra Fiorentina e Inter. Ma a San Siro non ci sarà.

LA FATTISPECIE – Simone Inzaghi chiama all’ultima sgasata Denzel Dumfries prima del giorno di ferie forzato. Il laterale olandese, tra i giocatori più in forma dell’Inter di questo periodo insieme a Lautaro Martinez, domani sarà regolarmente in campo contro la Fiorentina nel recupero valido per la quattordicesima giornata. Si riprenderà dal diciassettesimo del primo tempo. Il destino vuole che le due squadre si ritroveranno poi una contro l’altra 96 ore dopo ma a San Siro. E c’è una curiosità: Dumfries a Firenze sarà a disposizione ma a Milano no. Infatti per l’olandese è scattata la squalifica di un turno domenica contro il Milan, in quanto diffidato e si è fatto ammonire. Ma la fattispecie vuole che l’ex PSV salterà non la partita di domani, che è relativa alla quattordicesima giornata, bensì quella di lunedì, valida per la ventiquattresima.

Dumfries all’ultimo sforzo per Fiorentina-Inter

NUMERI – Dunque Inzaghi chiederà a Dumfries un ultimo sforzo domani prima di riposarsi lunedì. L’Inter si sta godendo l’olandese, che insieme a Lautaro Martinez è colui che ha segnato più gol in questo 2025. Anche contro il Milan ha rischiato di timbrare, ma il palo gli ha detto di no. Domani ci riproverà a Firenze.

