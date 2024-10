Dumfries trova continuità! Inter-Juventus, possibile titolarità – TS

Denzel Dumfries chiedeva continuità dal ritiro con la nazionale e ora la sta ricevendo da Simone Inzaghi. Inter-Juventus potrebbe portare ad una conferma importante per l’esterno secondo Tuttosport.

PROBLEMI – Normalmente sarebbe stato Matteo Darmian l’esterno destro di Simone Inzaghi in occasione di Inter–Juventus. Il problema principale è l’infortunio di Carlos Augusto, che si è fermato nella partita contro lo Young Boys per un fastidio ai flessori della coscia sinistra. Il brasiliano sarà assente sicuramente anche nelle prossime settimane e potrebbe rientrare addirittura dopo la sosta di novembre. Per questo Darmian diventerà il vice-Dimarco in attesa di Tajon Buchanan e del suo recupero completo. La notizia è positiva per Denzel Dumfries.

Dumfries riceve fiducia: Inter-Juventus da protagonista

CONTINUITÀ – Finalmente Dumfries vedrà il campo in continuità con la maglia dell’Inter. Dal ritiro con l’Olanda aveva chiesto più minuti, Inzaghi lo sta accontentando e lo farà ancora nei prossimi match. Ha fatto benissimo con Roma e Young Boys, convincendo l’allenatore a dargli nuovamente fiducia. Il rinnovo da 4 milioni di euro netti fino al 2028 non è ufficiale, ma praticamente è cosa fatta perché mancano solo dettagli burocratici. Per dimostrare di meritare il premio Dumfries avrà le prossime partite da titolare, compresa probabilmente la gara con la Juventus di domenica alle 18 a San Siro.

