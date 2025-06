Dumfries torna a disposizione: l’Inter recupera un’arma in più contro il River Plate!

Buone notizie per Cristian Chivu alla vigilia della partita più importante della fase a gironi della FIFA Club World Cup: Denzel Dumfries è tornato ad allenarsi con il gruppo al Virginia Mason Athletic Center, quartier generale dei Seattle Seahawks, e sarà regolarmente a disposizione per l’ultima gara del Gruppo E contro il River Plate.

RECUPERO IMPORTANTE – Denzel Dumfries aveva saltato le prime due partite contro Monterrey e Urawa Red Diamonds per un affaticamento muscolare, ma ha completato il recupero ed è pronto a dare il suo contributo in una sfida che vale l’accesso agli ottavi di finale del torneo. La presenza di Dumfries rappresenta una risorsa importante per l’Inter, sia dal punto di vista tattico che fisico. La sua spinta sulla fascia destra, abbinata a forza atletica e capacità di inserimento, può rivelarsi una chiave preziosa contro una squadra intensa come il River, reduce da una vittoria e un pareggio, proprio come l’Inter. Ai nerazzurri, invece, basterà un pareggio per strappare il pass per gli ottavi, ma Chivu non ha intenzione di fare calcoli.

Dumfries a disposizione di Chivu: subito titolare?

COME CAMBIA – Il ritorno dell’olandese offre maggiore profondità alla rosa, consentendo anche una possibile rotazione in corsa con Darmian e Luis Henrique che si sono alternati sulla fascia destra. L’allenatore valuterà nelle prossime ore se rilanciare subito Dumfries dal primo minuto o se gestirlo come arma da utilizzare a gara in corso. La squadra ha risposto bene dal punto di vista mentale dopo il pareggio contro Monterrey e la vittoria contro l’Urawa Reds, che ha riportato fiducia ed entusiasmo all’ambiente. Ma la sfida con il River sarà un esame vero, contro un avversario di prestigio e ben strutturato, spinto da una tifoseria calorosa anche qui a Seattle.