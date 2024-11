Dumfries supera Darmian per Inter-Napoli: un motivo specifico dietro la scelta

Denzel Dumfries mette la freccia e, nelle scelte di Simone Inzaghi per Inter-Napoli, supera Matteo Darmian. Un motivo ben preciso dietro alla decisione del tecnico nerazzurro.

SUPERATO – Denzel Dumfries si prepara a scendere in campo ancora da titolare sulla fascia destra dopo la sua grande prestazione contro l’Arsenal, nella quale è anche andato a un passo dal gol dopo soli due minuti, colpendo una clamorosa traversa. Inter-Napoli dovrebbe vedere proprio l’olandese dal primo minuto, al posto di Matteo Darmian che siederà in panchina, con il ritorno di Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Le ultime decisioni saranno naturalmente prese soltanto dopo gli ultimi allenamenti, fra cui quello di oggi che darà risposte importanti, ma le quotazioni vanno verso la titolarità proprio dell’olandese. Che, dopo l’impegno di domani, partirà inoltre con la sua nazionale, l’Olanda, per gli impegni in UEFA Nations League.

Denzel Dumfries supera Matteo Darmian nelle gerarchie di Inter-Napoli: un motivo dietro la scelta

DECISIONE PONDERATA – Il motivo principale dietro alla scelta di schierare Denzel Dumfries da titolare per Inter-Napoli è quello di gestire al meglio Matteo Darmian come cambio. La situazione sugli esterni, lo sappiamo, non è delle migliori. Per questo, con un Carlos Augusto infortunato e che rientrerà soltanto dopo la sosta per le nazionali, è importante per Simone Inzaghi poter gestire l’esterno italiano come rincalzo sia a destra, sia a sinistra. Il tutto anche perché il quinto esterno a disposizione, ovvero Tajon Buchanan, è sì a disposizione, ma ancora alle prese con il recupero del ritmo partita e della migliore condizione dopo essere guarito dalla frattura della tibia subita la scorsa estate, in ritiro con il Canada.

COME CONTRO LA JUVENTUS – Una scelta simile Simone Inzaghi l’aveva presa già anche in occasione della gara contro la Juventus, con Matteo Darmian che entrò proprio a gara in corso sulla sinistra per dare il cambio a uno stanchissimo Federico Dimarco. Una scelta, quindi, che si ripeterà anche per Inter-Napoli di domani. E ci sarà un compito importantissimo per Denzel Dumfries, ovvero quello di fermare il pericolosissimo Kvicha Kvaratskhelia che agirà proprio da quella parte di campo. Ma per questo avrà un ottimo sostegno alle spalle: un Benjamin Pavard che, come dimostrato nella vittoria contro l’Arsenal, è di nuovo in grande spolvero.