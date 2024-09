Dumfries, la stagione inizia a Manchester? Scelta su Monza-Inter

Si avvicina Monza-Inter, gara che apre un trittico che vedrà poi il debutto in UEFA Champions League contro il Manchester City e il derby contro il Milan della prossima domenica. Dubbi sull’impiego di Denzel Dumfries, ancora in ballottaggio con Matteo Darmian.

GESTIONE A DESTRA – Una stagione iniziata a due velocità per Denzel Dumfries. In nazionale, con l’Olanda, titolare fisso e anche marcatore. Con l’Inter, invece, da panchinaro di Matteo Darmian. Nelle prime tre gare giocate, infatti, l’esterno italiano è sempre partito titolare e, addirittura, nell’ultima gara contro l’Atalanta per l’olandese non c’è nemmeno stato spazio a gara in corso. La grande curiosità riguarda adesso Monza-Inter, se non altro perché è la prima partita dove effettivamente Simone Inzaghi dovrà mettere mano alle sue seconde linee e alle rotazioni per gestire anche le partite contro Manchester City in UEFA Champions League prima e contro Milan poi.

Dumfries o Darmian? Ballottaggio per Monza-Inter con un favorito

QUARTA PANCHINA – E al momento la decisione di Simone Inzaghi sembra propendere proprio per Matteo Darmian, ancora una volta titolare. Il che porterebbe alla quarta panchina su quattro partite per Denzel Dumfries. Una scelta che andrebbe però, paradossalmente, a mostrare la fiducia del tecnico nell’esterno olandese. Perché una sua partenza tra i panchinari oggi vorrebbe sicuramente dire una maglia da titolare per l’importantissima sfida contro il Manchester City. Il tutto, poi, in attesa di capire chi sarà il vero padrone della fascia destra. Senza dimenticarsi del rientrante Tajon Buchanan, naturalmente.