Dumfries sparisce, Asllani timido ma poi in crescita: le pagelle di Inter-Roma – TS

L’Inter gestisce bene per i primi trenta minuti, ma senza lampi di gioco. Dopo l’1-1 i soliti errori difensivi e incertezze di squadra. Prima da titolare per Kristjan Asllani, in crescita per tutta la partita. Di seguito le pagelle di Inter-Roma secondo Tuttosport.

LE PAGELLE – Inter ancora rimontata e quarta sconfitta in otto partite. Nel momento migliore dei nerazzurri arriva il raddoppio della Roma che vince in rimonta a San Siro sottolineando, ancora una volta, i problemi difensivi dell’Inter. Samir Handanovic con un 5 è il peggiore in campo dei suoi insieme al resto della difesa: il tiro di Dybala non è irresistibile, anzi è centrale. Voto 5 per lui così come per Alessandro Bastoni e Milan Skriniar: bene solo la prima mezz’ora, i gol subiti (prima Dybala e poi Smalling) arrivano proprio dalle loro disattenzioni. Denzel Dumfries è carico, poi però si perde durante la partita: voto 5 anche per lui. Kristjan Asllani cresce col passare del tempo dopo un avvio un po’ timido: voto 6. Hakan Calhanoglu secondo Tuttosport è il migliore in campo per l’Inter: si muove molto e colpisce una clamorosa traversa, voto 6. Federico Dimarco segna confermando l’ottimo momento: voto 6,5.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini