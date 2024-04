Dumfries sorpresa per Udinese-Inter? Due fronti da valutare per lui – CdS

Dumfries potrebbe avere una maglia da titolare stasera in Udinese-Inter, posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Ma alle 20.45 l’olandese sarà valutato anche per un altro motivo, che indica il Corriere dello Sport.

POSSIBILE SORPASSO – Denzel Dumfries, col passare delle ore, guadagna terreno nei confronti di Matteo Darmian per Udinese-Inter. Con Juan Guillermo Cuadrado ancora fuori, pur avendo ormai recuperato dall’infortunio, e Tajon Buchanan che per ora non ha avuto opportunità da titolare l’olandese si candida per una maglia dal 1′. L’ultima sua presenza dall’inizio è in Champions League, nell’amara serata contro l’Atlético Madrid, quando fu sostituito al 73′. Mentre in Serie A Dumfries non è nei primi undici dal 4 marzo in Inter-Genoa.

DOPPIO FRONTE – La presenza di Udinese-Inter per Dumfries potrebbe non essere casuale. Il Corriere dello Sport evidenzia come stasera per lui sarà una sorta di esame. Questo perché la posizione dell’esterno, in vista del prossimo mercato, è in bilico. Come noto, Dumfries ha un contratto fino al 30 giugno 2025 e – non dovesse rinnovare – sarebbe più utile venderlo in estate anziché rischiare di perderlo a zero. Occhio quindi alla soluzione Dumfries in Udinese-Inter: al momento appare in vantaggio su Darmian.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia