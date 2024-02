Dumfries, chi si rivede! In Inter-Salernitana in palio anche il futuro – TS

Dopo oltre un mese dall’ultima presenza da titolare, Denzel Dumfries torna a giocare dal 1′ in occasione di Inter-Salernitana in programma stasera. Come sottolineato da Tuttosport, in questa sfida l’olandese si giocherà gran parte anche del suo futuro in nerazzurro.

ESAME – Inter-Verona del 6 gennaio, questa è stata l’ultima sfida da titolare per Denzel Dumfries. In occasione di Inter-Salernitana mister Simone Inzaghi si aspetta delle risposte concrete dell’esterno olandese, con l’obiettivo di ri-guadagnare punti rispetto Matteo Darmian in termini di gerarchie sulla fascia destra. Con un contratto in scadenza nel 2025, non è un segreto che senza rinnovo Dumfries sarà ceduto qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua. In realtà la distanza tra le parti, 4 milioni di offerta, 5 di richiesta, non sembra neppure incolmabile, ma i nerazzurri difficilmente andranno oltre. Contro la Salernitana, potrebbe essere un nuovo punto di partenza per Dumfries, finito in tribuna prima per problemi fisici.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna