Dumfries rientra per il River Plate (più altri 2?). Francesi in dubbio – TS

Buone notizie dall’ultimo allenamento per Chivu, che contro il River Plate recupera Dumfries. Poi in casa Inter, potrebbero farcela anche altri due lungodegenti. A rischio, invece, i due francesi della squadra.

RIENTRA DUMFRIES – Per l’Inter è tempo già di pensare al River Plate, partita valevole per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Dopo aver ottenuto la vittoria al fotofinish contro l’Urawa Red Diamonds, adesso la prestigiosa sfida contro i Millonarios. Ai nerazzurri basta un punto per ottenere il pass verso gli ottavi, ma con una vittoria lo farebbero da primi del girone. Denzel Dumfries sarà della partita e per lui sarà un esordio assoluto in questo Mondiale, visto che ha saltato le prime due sfide contro Monterrey e Urawa Reds. L’olandese può fare la differenza contro gli argentini allenati da Marcelo Gallardo. Ma oltre a Dumfries, anche Calhanoglu e Davide Frattesi potrebbero diventare arruolabili e abili, scrive Tuttosport, per la sfida che si giocherà tra mercoledì e giovedì notte alle 3 italiane.

Dumfries OK, Thuram e Pavard in dubbio per Inter-River Plate

DUBBIO – In dubbio invece i francesi Marcus Thuram e Benjamin Pavard. Il primo ha saltato la sfida contro gli Urawa Reds per un affaticamento muscolare, il secondo per il riacutizzarsi di un fastidio alla caviglia. Le loro condizioni rimangono da valutare e la loro presenza per la sfida al River Plate al momento è un punto di domanda.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna