Dumfries recuperato, Sanchez in vantaggio: la probabile Inter anti-Cagliari

Dumfries sarà a disposizione di Inzaghi in Inter-Cagliari. Allarme rientrato dopo la sostituzione di Madrid nell’intervallo. Secondo quanto ripreso da Sky Sport, in attacco è forte la candidatura di Sanchez

PROBABILE FORMAZIONE – Il ritorno della difesa a tre guidata da Stefan de Vrij (vedi articolo) non sarà l’unica novità dell’Inter di Simone Inzaghi domenica. Contro il Cagliari è previsto un avvicendamento sulle fasce. Non a destra, dove Denzel Dumfries ha recuperato e va verso la conferma da titolare, bensì a sinistra. A rifiatare sarà Ivan Perisic, rimpiazzato da Federico Dimarco quinto sinistro. Inzaghi pensa anche a una rotazione in attacco, dove Alexis Sanchez insidia Edin Dzeko per una maglia da titolare e al momento è in vantaggio. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi in Inter-Cagliari secondo le ultime informazioni raccolte da Sky Sport ad Appiano Gentile.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic: 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 7. A Sanchez, 10 Lautaro Martinez.