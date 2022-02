Dumfries protagonista del ballottaggio extra di Inzaghi: le ultime su Inter-Sassuolo

Dumfries convince sempre di più ma anche per questo motivo bisogna considerare la necessità di rifiatare ogni tanto. L’occasione giusta può essere proprio oggi in Inter-Sassuolo, sebbene Inzaghi non abbia ancora deciso

ALTRO BALLOTTAGGIO – Non bastano i problemi in difesa e in mezzo al campo per l’Inter, oltre alle rotazioni in attacco. Per Simone Inzaghi è necessario anche dare un’occhiata alla situazione sulle fasce. Non avendo opzioni a sinistra (in attesa di Robin Gosens, ndr), l’unica possibilità è rilanciare Matteo Darmian nel ruolo di quinto. Destro e non sinistro. Quindi facendo riposare Denzel Dumfries anziché Ivan Perisic, che è sempre più indispensabile in questa Inter. La scelta su Dumfries verrà ufficializzata a breve. Intanto Darmian è pronto. E i ballottaggi di Inzaghi sono in aumento a poche ore dall’inizio di Inter-Sassuolo (vedi probabili formazioni).