Dumfries, problema alla caviglia nel riscaldamento! Si valutano le condizioni

Denzel Dumfries rischia di dare forfait a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Sampdoria. L’olandese, titolare nella formazione di Simone Inzaghi, ha subito un problema alla caviglia nel riscaldamento.

PROBLEMA FISICO – Problema alla caviglia per Denzel Dumfries, che ha subito un doloroso pestone nel riscaldamento. Il giocatore è rimasto a lungo a terra sofferente e si è rialzato zoppicando. Dopo qualche attimo di confronto con lo staff, però, ha provato qualche scatto mostrando di poter riuscire a stare in campo. Restano da valutare le sue condizioni, in caso di un rapido cambio di formazione. L’allarme, però, sembra essere rientrato.