Dumfries, prima da titolare in Inter-Milan? Le indicazioni dopo l’allenamento

Dumfries in Inter-Milan potrebbe trovare per la prima volta in questa stagione, la maglia da titolare dopo le panchine nelle prime quattro giornate di Serie A e all’esordio in UEFA Champions League. Le indicazioni dall’ultimo allenamento di oggi, in attesa di quello di domani.

IN VANTAGGIO – La sfida di domenica contro il Milan potrebbe riservare una novità importante sulla fascia destra dell’Inter. Denzel Dumfries, finora mai titolare nelle prime quattro giornate di campionato né nella recente sfida di Champions League contro il Manchester City, potrebbe finalmente trovare spazio dall’inizio nel primo derby stagionale. Il terzino olandese, fino ad ora impiegato solo a partita in corso da Simone Inzaghi, ha buone chance di essere schierato dal primo minuto nella stracittadina milanese. Dumfries ha dimostrato di poter essere una risorsa preziosa nelle rotazioni nerazzurre, grazie alla sua esplosività e capacità di creare pericoli sulla corsia di destra come successo a Monza.

Chance da titolare, poi in rampa di lancio?

NEL DERBY – Con la forma fisica in crescita e la necessità di dare respiro ad alcuni titolari, il tecnico nerazzurro potrebbe decidere di affidarsi a Dumfries per garantire maggiore spinta e velocità sulla fascia, caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive per contrastare le avanzate del Milan. L’olandese è pronto a cogliere questa opportunità, consapevole che un’ottima prestazione in una partita così importante potrebbe rilanciarlo nelle gerarchie stagionali.