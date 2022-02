Dumfries o Darmian, chi gioca a destra? La scelta dipende da un fattore

Dumfries o Darmian, chi giocherà sulla fascia destra? Non solo l’attacco (vedi articolo), dubbio per mister Inzaghi anche sulla fascia destra.

DUBBIO A DESTRA – In Inter-Milan, Simone Inzaghi non dovrà pensare a risolvere il dubbio solo in attacco, ma anche sulla fascia destra. Al momento, Denzel Dumfries è sicuramente in vantaggio rispetto Matteo Darmian, però la scelta finale di mister Inzaghi dipenderà molto dal tipo di atteggiamento. Se l’Inter dovesse scegliere di scendere in campo con un atteggiamento più aggressivo, allora la scelta ricadrebbe sull’olandese. Se invece prevalesse l’idea di aspettare il Milan, allora Darmian sarebbe il prescelto, soprattutto considerando che, su quella fascia di competenza, il Milan attaccherà con Theo Hernandez e Rafael Leao.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno