Dumfries non l’unico recupero per Salisburgo-Inter: i convocati

L’Inter è in viaggio in direzione Austria, dove domani alle 21 affronterà il Salisburgo in UEFA Champions League. Simone Inzaghi ha recuperato Denzel Dumfries che oggi si è fermato saltando una parte di allenamento. Ecco la lista dei giocatori partiti per la sfida.

TRE ASSENTI – Solo tre giocatori non sono partiti con il resto della squadra alla vigilia di Salisburgo-Inter. Il primo è chiaramente Benjamin Pavard infortunato. Il secondo è Juan Cuadrado, ancora indisponibile per il problema al tendine. Il terzo è Stefano Sensi, che come di consueto anche oggi ha partecipato all’allenamento della squadra anche se escluso a inizio stagione nella lista UEFA. Presente Denzel Dumfries, che oggi si è fermato prima del torello per un po’ di stanchezza. L’esterno olandese ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo nel corso della seconda parte dell’allenamento.

Salisburgo-Inter, non solo Dumfries: ecco la lista dei convocati

Portieri: Yann Sommer, Emil Audero, Federico Di Gennaro;

Difensori: Francesco Acerbi, Yann Bisseck, Federico Dimarco, Carlos Augusto, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries;

Centrocampisti: Hakan Calhanoglu, Davy Klaassen, Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi;

Attaccanti: Lautaro Martinez, Marko Arnautovic, Marcus Thuram, Alexis Sanchez.