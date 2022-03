Dumfries mette il turbo, quanti errori Dzeko! Male Barella: le pagelle – TS

Dumfries è il migliore in campo di Inter-Fiorentina e non a caso trova anche la via del gol. Deludono ancora una volta Edin Dzeko e soprattutto Nicolò Barella. Le pagelle dei nerazzurri secondo TuttoSport.

LE PAGELLE – Dumfries mette il turbo e affonda, segnando anche la rete del pareggio contro la Fiorentina, ma questo non basta per ritrovare la vittoria. L’olandese è l’unica nota positiva dei nerazzurri e per questo è il migliore in campo secondo le pagelle del quotidiano di Torino: voto 7 per lui. Difesa a parte, delude poi tutta la squadra, a partire soprattutto dal centrocampo, orfano di Marcelo Brozovic. Nicolò Barella in particolare non è più lui. Non è brillante come a inizio stagione e a inizio ripresa prima spreca una grande occasione sotto porta e poi perde Torreira per il vantaggio viola: voto 5. Hakan Calhanoglu, invece, non sarà Brozovic, ma si applica e tra i “vice” provati è sicuramente il migliore: voto 5,5. Delude Edin Dzeko, il peggiore in campo tra i nerazzurri, quasi sempre anticipato dalla difesa della Fiorentina, errori tecnici non da lui: voto 4,5. Lautaro Martinez si muove un po’ di più ma non ha palloni giocabili in area di rigore: voto 5.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini

