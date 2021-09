Dumfries jolly di emergenza a disposizione di Inzaghi in Inter-Real Madrid

Dumfries aspetta il suo debutto da titolare con la maglia numero 2 dell’Inter. Non è prevista la sua titolarità in Inter-Real Madrid, eppure Inzaghi deve tenere in considerazione la sua candidatura fino all’ultimo minuto. E poi, eventualmente, lanciarlo nella ripresa

JOLLY DUMFRIES – In mattinata è previsto l’ultimo “provino” per Alessandro Bastoni, che vuole essere della partita. La scelta verrà presa da Simone Inzaghi, che a sua volta sa che non vale la pena rischiare il numero 95 se non sarà al 100%. Nel frattempo Federico Dimarco si tiene in caldo dopo il primo gol ufficiale in Prima Squadra. Ma l’opzione da non sottovalutare porta a Matteo Darmian, che può essere la vera alternativa a Bastoni nel ruolo di terzo sinistro. In caso di arretramento di Darmian in difesa, chi a centrocampo? Inzaghi prima o poi dovrà lanciare Denzel Dumfries nel ruolo di quinto destro. L’olandese si prenota per Inter-Real Madrid in caso di emergenza, sebbene – così come Dimarco in difesa – oggi non sia la prima scelta di Inzaghi. Prima verrà deciso se schierare Bastoni, poi eventualmente dove impiegare Darmian. Senza dimenticare il terzo incomodo, Danilo D’Ambrosio, che è l’ultimo paracadute difensivo di Inzaghi sia da terzo sinistro sia da quinto destro. In ogni caso, Dumfries può essere il jolly a sorpresa. Soprattutto a partita in corso.