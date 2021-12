Dumfries, Inter-Spezia occasione da sfruttare. D’Ambrosio alternativa – TS

Denzel Dumfries dovrebbe partire titolare in Inter-Spezia. Per l’olandese, secondo il Tuttosport, è un occasione da non fallire, anche per scacciare le voci di mercato. Pronto Danilo D’Ambrosio in alternativa

CHANCE – Inter-Spezia dovrebbe avere fra i suoi protagonisti, almeno dal 1′, Denzel Dumfries. Il laterale olandese la sfida di questa sera contro i liguri, secondo il Tuttosport, rappresenta un’occasione per mettere a tacere i detrattori e dimenticare definitivamente l’errore commesso in Inter-Juventus. L’obiettivo è provare a replicare la prestazione mostrata contro il Bologna, punto più alto della sua carriera in nerazzurro, almeno sino ad oggi. In caso di prestazione negativa contro la Roma, l’olandese, visto l’infortunio di Darmian, sarebbe scavalcato nelle gerarchie da Danilo D’Ambrosio, pronto a riprendere il suo posto sulla fascia in vista della sfida contro la Roma.

Fonte: Simone Togna – Tuttosport