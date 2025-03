Dumfries inarrestabile: condizione top e leadership! Atalanta nel mirino – CdS

Dumfries sta vivendo il miglior momento della sua carriera all’Inter. Come ribadito dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola e dalla nostra redazione nei giorni scorsi, nelle ultime partite e anche contro il Feyenoord, l’esterno olandese si è confermato una pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi, garantendo solidità in difesa e grande incisività in fase offensiva. Ora punta alla sfida con l’Atalanta, a cui ha già segnato.

SICUREZZA – La fascia da capitano indossata da Denzel Dumfries contro il Feyenoord in Champions League ha rappresentato un’ulteriore iniezione di fiducia per un giocatore che sta dimostrando di poter essere un leader, sia con le prestazioni in campo che con l’atteggiamento sempre più maturo. Rispetto alle stagioni precedenti, Dumfries non sta più vivendo momenti di calo dovuti a qualche errore tecnico o a mancanza di lucidità. Se in passato un passaggio sbagliato o una partita sottotono potevano condizionare il suo rendimento per settimane, oggi l’esterno nerazzurro ha acquisito una mentalità più forte e un’applicazione tattica impeccabile. Lui stesso, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la squadra di Van Persie, ha sottolineato quanto sia cresciuto sotto il profilo della continuità e della fiducia nei propri mezzi.

SOLIDO E DEVASTANTE – Dumfries non è solo un pericolo costante per le difese avversarie, ma è anche migliorato in fase di copertura, rendendosi utile in entrambe le fasi di gioco. La sua capacità di abbinare corsa, fisicità e intelligenza tattica è una risorsa preziosa per Inzaghi, soprattutto ora che l’Inter è attesa dal rush finale della stagione con tre fronti aperti tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, senza dimenticare il Mondiale per Club in programma a giugno.

Ora l’Atalanta nel mirino! Dumfries ha già “colpito”

PROSSIMO IMPEGNO – Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, Dumfries è già proiettato alla sfida contro l’Atalanta, avversario che ha già punito in semifinale di Supercoppa Italiana con una prestazione devastante. In quell’occasione, l’olandese aveva segnato con una girata al volo sugli sviluppi di un corner e con un destro potente dal limite dell’area. Con la fascia sinistra incerottata per via dei numerosi infortuni, sulla destra il padrone indiscusso è proprio Dumfries, che quest’anno ha saltato soltanto la trasferta di Leverkusen per un’influenza, dimostrando una condizione fisica eccezionale.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia