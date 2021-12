Dumfries in recupero per Inter-Cagliari. Speranze per Ranocchia – Sky

Dopo aver archiviato la sfida contro il Real Madrid, in casa Inter si lavora già per la gara di domenica contro il Cagliari. Secondo l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, Simone Inzaghi punta a recuperare Andrea Ranocchia e Denzel Dumfries.

DOPPIO RECUPERO – Queste le parole di Andrea Paventi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile: «Dumfries è uscito per un piccolo problema contro il Real Madrid, ma sta già recuperando ottimamente e in più sarà aiutato a tornare in forma dai prossimi allenamenti. Sarà regolarmente titolare e c’è qualche possibilità anche per Ranocchia. Saranno decisivi i prossimi due o tre allenamenti per vedere i convocati e anche i possibili titolari».