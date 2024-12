Dumfries, il responso per Bayer Leverkusen-Inter! Altro Buchanan

Denzel Dumfries in dubbio per la partita tra Bayer Leverkusen e Inter per un attacco febbrile. Arriva il responso, che è diverso a quello di Buchanan.

ULTIMISSIME – Niente Acerbi e niente anche Dumfries per Bayer Leverkusen-Inter. L’olandese salta la partita di Champions League, per un attacco febbrile. Partirà invece con la squadra Tajon Buchanan. L’esterno canadese ha superato il provino e sarà della partita. Probabilmente partirà in panchina per aiutare magari la squadra in corso d’opera. Nel frattempo ha parlato in conferenza stampa Xabi Alonso, in compagnia di Tapsoba. L’Inter tra poco partirà direzione Germania.